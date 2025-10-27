TENT Creator Summit: vuelve el evento que reúne a la industria de creadores de contenido

El 13 de noviembre llega la segunda edición de TENT Creator Summit 2025, la única conferencia dedicada a la industria de la creación de contenido, sus profesionales y plataformas. El evento es el primer ecosistema de conexión, formación e impacto económico de creadores de contenido en América Latina.

La edición 2025 ofrecerá mayores experiencias, con los protagonistas clave de una industria que no para de crecer. Durante toda la jornada más de 3000 creadores de contenido serán parte en Centro Costa Salguero de workshops, presentaciones, paneles y talleres a cargo de más de 100 speakers nacionales e internacionales en 4 escenarios diferentes, creando así un evento único de aprendizaje, networking y colaboración entre los actores clave de este ecosistema.

Ejecutivos internacionales y figuras destacadas de las plataformas líderes como YouTube, Meta, TikTok, Spotify y Twitch serán parte de TENT Creator Summit así como los canales de streaming que marcan tendencia y son un boom de audiencia como Olga, Luzu y Blender. El evento está pensado para que participantes y creadores puedan conectar con las marcas, agencias y plataformas para compartir experiencias e intercambiar conocimientos, casos de éxito y mejores prácticas para así fortalecer y profesionalizar a toda la comunidad a través de un espacio colaborativo que potencie el crecimiento de los talentos y de la industria de creadores.

La conferencia tendrá lugar en el marco de la Tecweek, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que albergará eventos de tecnologías emergentes y creativas como Labitconf y Fintech Forum, entre otros.

La industria de la creación de contenido, un boom en expansión

El crecimiento de las redes sociales como canales de comunicación sigue consolidándose año a año y rompiendo sus propios récords y acelerando el cambio de paradigma de los medios y la transformación digital de los mismos acompañados por el auge del marketing en este mismo segmento. El informe “The State of Social Media” desarrollado por Comscore reveló que cerca del 90% de los argentinos accede cada mes a alguna de las plataformas sociales con un promedio de consumo de 44 horas mensuales por usuario. Además, el país se posiciona segundo, luego de Brasil, con mayor penetración de las redes sociales en Latam. Además, este análisis mostró un crecimiento intranual del 4.4% en cantidad de interacciones a nivel global en redes y arrojó una penetración de las mismas superior al 72% en toda la población digital mundial.

En términos de inversión publicitaria, las plataformas y redes sociales, siguen impulsando una transformación estructural. Según la agencia de medios globales del gigante publicitario WPP, afirma que los ingresos publicitarios generados por plataformas de creadores (YouTube, TikTok, Instagram, etc) superarán a los medios tradicionales (TV, prensa, cine) durante este 2025. Y pronostican que los propios creadores ganarían un total de USD 185 mil millones de dólares este año, un 20% más que en 2024.

Otra de las tendencias que se destacan es que los creadores están transitando hacia modelos más diversificados de monetización, mayor control sobre sus ingresos y utilización creciente de herramientas de IA.

Plataformas y speakers destacados del evento

Las plataformas globales como YouTube, Meta y TikTok, Spotify y Twitch estarán presentes compartiendo sus conocimiento en paneles y charlas junto a referentes locales de la industria como los canales de streaming Luzu, Olga y Blender.

Entre los speakers estarán presentes youtubers como Mati Spano y Angie Velasco y figuras Grego Rosello, Nati Jota, Marti Benza y Luli González. También habrá un panel de Beauty con referentes como Dadatina y Simón Scarano y uno de Gastronomía con creadores como Locos x El Asado, Ailu Tokman, Las Recetas de Simón y La Chica del Brunch. Kuky Pumar, creador de "El Reino Infantil" y "La Granja de Zenón", al canal más grande del mundo de YouTube en español dará tips a los nuevos creadores.

Otras grandes figuras confirmadas son Coscu, Kevsho, Sam y Hernán de Yerba Cósmico y Pau Bolzán.

Los más de 35 paneles, talleres y workshops tratarán temáticas como:

El boom del UGC y cómo potenciar el trabajo entre marcas y creadores

Monetización de contenidos.

Inteligencia artificial y oportunidades para la creator economy.

Cómo transformar seguidores en una comunidad.

La salud mental de los creadores y su exposición constante.

Las marcas y la transformación del marketing en la era de la economía de los creadores y mucho más.

Además, Mercado Libre, plataforma líder regional, presentará su reciente lanzamiento: un programa para creadores de contenido y contestará todas las dudas sobre cómo ser parte y sacar el máximo rendimiento.

También se presentará el caso Feastables y el ex Head of International Marketing expondrá cómo hizo MrBeast para escalar su marca de chocolate al mundo entero. Por su parte, YouTube celebrará sus 20 años de historia y repasará sus hitos y aprendizajes en una charla con sus ejecutivos y creadores.

“Esta segunda edición de TENT Creator Summit busca seguir tendiendo puentes entre la industria de los creadores de contenido. Es un lugar donde plataformas, marcas, agencias y creadores pueden conectar y aprender para seguir creciendo”, explica Sol Santoro, co-founder del evento.

“No existe un evento como TENT en América Latina donde se hable del negocio de la creación de contenido desde las diferentes miradas de la industria y donde los protagonistas estén todos juntos. Desde Meta, YouTube y TikTok, hasta Olga, Luzu y Blender. Todos siendo parte de la misma industria y compartiendo experiencias”, afirma Alan Kronik, co-founder de Tent.

La primera edición de TENT Creator Summit reunió en 2024 a más de 3500 personas, entre ellas, cerca de 1500 creadores de contenidos que compartieron la jornada con ejecutivos de las plataformas, agencias, managers, creativos y estudiantes.

TENT Creator Summit es parte de la Tecweek, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que promueve la innovación y las tecnologías emergentes y creativas. Se espera la asistencia de más de 6000 personas entre los que se estiman 3000 creadores de contenido, junto a marcas, productoras, universidades y medios de comunicación. Los asistentes podrán disfrutar de activaciones de marcas, experiencias interactivas y una oferta gastronómica diseñada para inspirar la creatividad y la innovación.