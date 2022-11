Qatar 2022: Curiosidades del Estadio Al Bayt

Para comenzar, está inspirado en las tiendas beduinas, que son las tiendas tradicionales de campaña utilizadas históricamente por los pueblos nómadas de Catar, siendo este estadio conocido como el "Recinto de la Carpa Árabe Gigante".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1581000598089912321 Partido de Catar vs selección de Panamá será sin transmisión televisivahttps://t.co/6xAwDJEJ6d a través de @deportes_rpc — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 14, 2022

Este estadio también cuenta con un sistema de techo retráctil, capacidad de enfriamiento y tiene la particularidad de que adentro se encuentra un hotel. El Al Bayt además, está rodeado de 400,000 metros cuadrados de espacios verdes, y luego del Mundial, la histórica estructura será donada y pasará a albergar gimnasios y hospitales; mientras que la Zona VIP será transformada en un lujoso hotel de cinco estrellas.

Además del encuentro inaugural entre Catar y Ecuador, este escenario también será sede de algunos choques de fase grupos (Países Bajos vs Catar, Inglaterra vs Estados Unidos, España vs Alemania, Costa Rica vs Alemania y Marruecos vs Croacia) un partido de octavos de final, otro de cuartos y una semifinal, por lo que definitivamente vamos a tener juegos cargados de emociones en este estadio.