Qatar 2022: Ecuador hace fiesta en la inauguración

Se rompió la tradición que rezaba que el equipo sede de un Mundial no pierde en el partido inaugural. Enner Valencia liquidó desde temprano esta creencia y sus compañeros lo respaldaron con un fútbol práctico, serio y eficaz.

Como si la cancha se hubiera inclinado desde el primer minuto. Rápidamente el VAR tuvo que ver acción, cuando a los tres minutos apareció para anular un gol a Valencia. El árbitro del compromiso, el italiano Daniele Orsato, fue llamado para que revisara la jugada, tras un cabezazo del delantero del Fenerbahçe turco que terminó en las redes.

https://twitter.com/InvictosSomos/status/1594370314879717376 Enner Valencia con la Selección de Ecuador:



37 goles.

75 partidos.

Máximo goleador histórico.

Máximo goleador ecuatoriano en Mundiales.

Marcó en eliminatorias.

Marcó en 3 ediciones de Copa América.

Marcó en amistosos.



JUGADOR HISTÓRICO. pic.twitter.com/oxGtcOqO2B — Invictos (@InvictosSomos) November 20, 2022

Luego de ver los vídeos el juez central apreció un fuera de juego en la jugada previa a la del gol y lo invalidó. Pero esto solo era la antesala de lo que llegaría.

Qatar nunca reaccionó

Dominio total de los ecuatorianos, ante un rival que no pareció ni meter las manos ni sentir el apoyo en masa de su afición. A los 16 minutos no habría VAR que evitaría la apertura del marcador, y otra vez Valencia la depositó en las redes, esta vez vía penal, luego de una falta cometida sobre el propio artillero. No perdonó 1-0 y la fiesta qatarí se pintaba de colores amarillos.

La afición de casa pedía una reacción de los suyos, pero esta nunca llegó, y solo 15 minutos después, a los 31', llegaría el segundo de los ecuatorianos. Centro de Angelo Preciado y otra vez Valencia, ahora con un cabezazo imparable para el portero Saad Al Sheeb, impotente ante la violencia del remate.

Llegó el descanso por el medio tiempo con un claro 2-0, pero lo que nadie vio venir en el Al Bayt fue la reacción de los jugadores de Qatar, con una desventaja sobre sus espaldas, que no fue mayor porque los sudamericanos decidieron quitar el pie del acelerador, pensando en los siguientes compromisos en un grupo A que pinta claramente complicado.

Primera vez en la historia que una selección sede cae en el partido inaugural de un Mundial. En los más recientes antecedentes se recuerda el 5-0 de Rusia sobre Arabia Saudita en 2018, el 3-1 de Brasil sobre Croacia en 2014 y el 1-1 entre Sudáfrica y México en 2010.

Lo que se viene

Ahora Ecuador tiene que pensar en siguientes retos. El 25 de noviembre se medirá a Países Bajos, a partir de las 11:00 a.m. (hora panameña) y el 29 de noviembre choca con Senegal, desde las 10:00 a.m.

Qatar, por su parte, se enfrenta a los Leones de Teranga el 25 (8:00 a.m.) y cierra las acciones del grupo A contra los neerlandeses el 29 (10:00 a.m.).