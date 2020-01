¡Mi hija de 2 años ya no quiere fórmula y además tiene estreñimiento! ¿Qué hago?

Marilyn Cejas • 20 Ene 2020 - 11:50 AM

Como madre primeriza he pasado por muchas cosas, el ser madre me ha transformado la vida y aunque al principio mi esposo y yo estuvimos muy estresados, ahora amamos aprender día a día de nuestra hija, pues sí, ella nos enseña todos los días a ser mejores, en todos los sentidos.

Mi bebé tiene actualmente dos años pero desde los tres meses más o menos comenzó a tener algunos problemas de estreñimiento, recuerdo que todos los días le hacía masajes y los ejercicios en las piernas para estimularla y gracias a Dios funcionada. Hace poco presentó muchas molestias para hacer pupú, se estresaba y hacía gestos como de dolor de estómago, era el estrés que le causaba no poder evacuar normalmente, así que la llevamos al médico y la pediatra le recetó un polvo que se puede mezclar en agua o en jugo por siete días; y además, nos recomendó cambiar la fórmula.

Aquí comenzó otro inconveniente. Le dimos el polvo y como no sabía a nada mi bebé se lo tomó sin ningún problema, actualmente pienso que eso la ayudó bastante, pero el detalle es que mi bebé tomaba Nutrilon y al cambiarle la leche no la quiso, la que le mandaron no le gustó para nada, así que le volví a comprar la de siempre, pero quedó con la idea de que se trata de la misma y no me aceptó más el tetero, se tomaba 4 onzas en la mañana, 4 en la tarde y 4 antes de acostarse, ahora NO LA QUIERE.

Al ver que hasta lloraba cuando le ofrecía el tetero y me lo dejaba completo, le consulté a su pediatra qué podía hacer. Me dijo que al eliminar la leche, mi niña tenía que aumentar el consumo de frutas y fibra; en este proceso también aprendí algo nuevo, hay dos frutas que en casos como estos es mejor evitar o dar muy poco, son el guineo y la manzana, y esas se las daba con frecuencia, otro aprendizaje.

Como seguía con la preocupación por el hecho de que mi bebé no me aceptara la leche, se me ocurrió dársela en vaso, tampoco la quiso; hasta que un día mi Kiannah nos pide cereal, pues le digo a mi esposo, espera que en lugar de dárselo con leche chiricana (que es la que tomamos), le pondré su leche y adivinen, funcionó y se la tomó todaaa, así que ahora se la preparo en la mañana, le pido a su teacher que la meta en la nevera y se la ofrecen a media mañana con cereal (Zucaritas).

Port otro lado, las frutas que le ofrezco a mi bebé son sandía, melón y fresa, en su mayoría; las demás también le gustan pero no la ayudan con el tema del estreñimiento. Hasta ahora le ha ido bien así, además, de consumir alimentos ricos en fibra como por ejemplo, la avena.

Definitivamente cada bebé es diferente y crecen tan rápido que nosotras como madres muchas veces nos sorprendemos; los almuerzos también trato de variárselos y que siempre existen vegetales, como por ejemplo brócoli, zanahoria, vainitas, etc.

Cuando existe estreñimiento en los bebés, los padres debemos ayudarlos y ofrecerles alimentos que los ayuden, así se sentirán mejor y no habrá peligro de acumulación de heces. ¡Que Dios me las bendiga!