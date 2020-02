¿Es posible tener la menstruación y de pronto enterarte que estás embarazada?

Marilyn Cejas • 3 Feb 2020 - 01:16 PM

Recuerdo que en mi lucha por quedar embarazada escuchaba muchas experiencias, en varias ocasiones escuché eso de que te venga el periodo (menstruación) y resulta que estás embarazada. ¿Eso será posible realmente? ¿Te ha pasado? Hoy les hablaré sobre este interesante tema, con el apoyo y la opinión del ginecólogo y obstetra panameño, Juan Carlos Vega Malek.

Con respecto a este tema existen muchas dudas y aquí las aclararé. Sí se puede sangrar y a la vez estar embarazada, pero esto representa una "amenaza de aborto", así lo asegura el especialista.

Según explica el Dr. Vega, "el concepto del sangrado durante el inicio del embarazo no existe como tal, no hay ningún sangrado en el embarazo que sea normal, todos los sangrados en el embarazo se consideran anormales y dependiendo del momento en el que sucedan, hay diferentes causas…generalmente antes de las 20 semanas, se considera que todos los sangrados son considerados amenazas de aborto que tienen diferentes causas, entonces no existe ese concepto de menstruación durante el embarazo".

Asimismo, indica que las causas "son múltiples", pero lamentablemente no se tiene una explicación real por la cual sucedan estas amenazas de aborto.

"Puede ser por problemas durante la implantación…en ocasiones si esos sangrados terminan en aborto sería por causas genéticas que corresponden al 95% de las causas de aborto y un pequeño porcentaje que también puede estar relacionado con defectos en la coagulación de la sangre…también por problemas tiroideos, afectaciones a nivel ambiental, infecciones del feto que también puede causar abortos… A estos sangrados que no terminan en aborto, se les conoce con el nombre de amenaza de aborto, sabemos cómo tratarlo pero muchas veces desconocemos cuál es la causa ", detalló.

"Si la paciente está embarazada y toma anticonceptivos, realmente nada le va a suceder y puede, una vez que se compruebe que la paciente está embarazada, hay que suspenderlos"

Ahora bien, en torno a este interesante tema, algunas mujeres se preguntan, ¿Y qué pasa si confundo ese sangrado con la menstruación y sigo tomando anticonceptivos?

Pues bien, no hay por qué preocuparse, el Dr. Vega aclara que "si la paciente está embarazada y toma anticonceptivos por desconocerlo, realmente nada le va a suceder y, una vez que se compruebe que está embarazada, hay que suspenderlos".

Definitivamente este tema, el cual genera debates, es importante tenerlo en cuenta, ya que un embarazo no debe suponer hemorragia ni sangrado, sino todo lo contrario; por ende, es vital que las revisiones con nuestro ginecólogo sean constantes. ¡Que Dios me las bendiga!