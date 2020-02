¿Cómo enseñar los colores, objetos y demás a nuestros hijos de forma divertida?

View this post on Instagram

Cada día me siento más orgullosa. Gracias a @pequenospasitosss #MiPequeñoMilagro #KiannahValentina a sus dos años y 3 meses, sabe distinguir los colores. Esta técnica que aplica la teacher Eglis, representa una forma divertida y diferente de enseñar los colores. El desarrollo educativo de los niños (as), atraviesa diferentes fases, cada uno va a su ritmo y definitivamente, su aprendizaje también depende de esa persona apta para guiarlos. Definitivamente cuando hay verdadera vocación se nota y se ven resultados como estos. Gracias @pequenospasitosss un lugar donde puedes dejar a tu hijo (a) y estar tranquila y convencida de que estará bien! 👪👭💕🤗🙌👏 #CreciendoconMama