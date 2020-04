Ideas originales para hacer huevos de Pascua con los niños en casa

Marilyn Cejas • 13 Abr 2020 - 10:50 AM

La situación con el coronavirus en el mundo, nos ha obligado a permanecer en casa, pero nunca nos imaginamos que para la época de Semana Santa estaríamos afectados con la presencia de esta pandemia en Panamá; es por eso que esta semana quise compartir con ustedes lo que se nos ocurrió hacer en casa con mi bebé de dos años, unos huevos de Pascua bien originales y diferentes, sobre todo para que ella tuviera un momento de esparcimiento, pudo utilizar pinturas de mano libremente y le encantó.

Con esta nota no pretendo hablar de religión ni de tradiciones, sino contarles sobre la idea que pusimos en práctica para compartir como familia, de hecho, es la primera vez que hacemos huevos de Pascua, pero lo vemos positivo y sobre todo innnovador. Por lo general siempre he escuchado que se sancochan los huevos y luego, una vez se enfrían, entonces se decoran al gusto, pero esta vez, comentándole a mi esposo, me dijo que los hiciéramos con globos y qué tal, quedaron hermosos.

Publicidad

Estos son los materiales que necesitaremos:

Globos (la cantidad y colores que deseemos).

Una tijera.

Pega o cola para madera-telas, es la mejor.

Pinturas acrílicas de diferentes colores.

Periódico.

Pinceles.

Publicidad

Manos a la obra:

Lo primero que debemos hacer es recortar tiras de periódico e irlas pegando poco a poco por todo el globo (inflarlo pequeño, para que tome forma de huevo), esto se hace para que se ponga duro y podamos decorarlo tranquilamente.

Luego que seque entonces comencemos a decorarlo, bien sea con un diseño que nos guste o con varios colores simplemente.

Lo mejor es utilizar primero color blanco en todo el huevo para luego realizar el diseño.

En Pinterest hay muchas ideas de dibujos sencillos que podemos realizar en los huevos para que queden hermosos y diferentes.

Lo ideal es darle uno a nuestro hijo (a) para que pinte libremente.

Y listo, en realidad lo que necesitamos es creatividad y ganas de compartir en familia.

Esta Semana Santa fue muy diferente para muchos panameño, sin embargo; lo importante es valorar cada momento en familia y orar mucho por los que están afectados para su pronta mejoría, por nuestros familiares para que estén a salvo y por el mundo entero para que pronto se pueda conseguir la cura para eliminar por completo este peligroso virus que ha acabado con la vida de muchas personas. El lema y lo que debemos cumplir todos es Quedarnos en Casa, así evitamos la propagación. ¡Que Dios me los bendiga!