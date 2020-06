Marilyn Cejas • 16 Jun 2020 - 11:58 AM

Esta semana quiero hablarles sobre un tema bien interesante, sobre todo por la importancia de valorar el cuidado de nuestro cuerpo y mente, para poder contar con buena salud. El 1 de junio del 2016 comencé con este blog, el objetivo principal fue escribir sobre todo lo que sentía en ese momento y en especial en ese año que estaba por cumplir cinco años intentando quedar embarazada sin ningún resultado (debido al Síndrome de Ovarios Poliquísticos); compartí con mis lectoras todos los tratamientos y momentos de frustración y tristeza por los que tuve que pasar para lograr mi sueño de ser madre.

El milagro se dio y en el mes de marzo del año 2017 me enteré que estaba embarazada de #MiPequeñoMilagro Kiannah Valentina, y desde ese entonces este blog dio un giro; está dedicado a ella y a darle ese ánimo que tanto necesitan a las mujeres que como yo, lucha día a día por ser madre. Lamentablemente las mujeres somos propensas a sufrir problemas de infertilidad, pero siempre hay una solución para mejorarlos y lograr lo que tanto anhelamos; pero para eso debemos tener fe en primer lugar y luego confiar en que lo que haremos para mejorar nuestra salud, nos ayudará enormemente.

Para comenzar con el tema de hoy, quisiera contarles que gracias a Dios tuve un embarazo muy sano, mi bebé tiene actualmente dos años y 7 meses; después que di a luz se me cayó el cabello pero sólo por un tiempo, luego me recuperé y ahora se me está cayendo nuevamente, además, he notado la piel reseca y la migraña crónica que padezco desde hace años, se me ha presentado de forma muy frecuente.

Preocupada por mejorar mi salud, leí sobre unos productos y me dije ¿Por qué no?, tengo que probarlos y comenzar a brindarle las vitaminas y nutrientes a mi cuerpo que poco a poco se han ido perdiendo. Así que decidí contactar a Leydy Lezcano, una joven panameña emprendedora, distribuidora independiente autorizada de las marcas Seytu y Omnilife; quien comenzó a tomar los productos cuando fue diagnosticada con cárcer de mama y hoy en día es fiel testimonio de que cuidar nuestra salud es lo primordial.

"Soy del campo y como mujer criada en medio de la naturaleza soy muy fanática de los productos naturales; en el 2015 fui detectada con cáncer de mama y las bebidas nutricionales Omnilife fueron uno de mis mejores aliados para mantener mi sistema inmunológico fortalecido", expresó Lezcano.

Antes de continuar, es preciso aclararles que estos productos no son medicina, sino vitaminas y nutrientes que aportan al cuerpo lo necesario para corregir ciertos problemas de salud.

Testimonios - Logrando corregir problemas hormonales y concebir

Como sabemos, los problemas de infertilidad pueden presentarse tanto en la mujer como en el hombre y a través de esta nota, quisiera compartirles algunos testimonios.

"Hola, mi nombre es Doris Hernández, mi testimonio es de fertilidad en mi esposo que después de 8 meses de relación al querer tener hijos, no podía a pesar de una limpieza y muchos tratamientos. Conocimos el producto Homo, el cual tomó durante dos meses, probando el producto al inicio escondido mezclado con chichas y luego normal, logrando quedar embarazada; teniendo en cuenta que yo era fértil ya que tenia mi primera hija, este producto nos ayudó a hoy en día tener a nuestra segunda hija ".

". "Por 4 años traté de quedar embarazada y me realicé métodos tradicionales, tenía mis ovarios muy pequeños, gracias a tomar el Fem, Power Maket y Omniplus, mi organismo obtuvo los nutrientes necesarios y después de tomar los productos durante cinco meses; logré obtener los resultados que tanto busqué. Mi bebé hoy tiene 2 años ".

". Yaremi Hernández: "Mi testimonio durante mis complicaciones de salud, eran constantes dolores de un costado en la parte baja del abdomen. Los dolores me saban fuertes cada cierto tiempo, fui al médico y un ultrasonido mostraba que tenía un quiste de 5.6 cm en uno de mis ovarios, empecé a tomar Fem y Aloe de los productos Omnilife, tres sobres de Fem por día y 1 Aloe durante 4 meses. A lo largo del tiempo comencé a sentirme mejor y poco a poco se fueron los dolores. Nuevamente regresé al médico, me hicieron un ultrasonido el cual determinó que el quiste había desaparecido en su totalidad, y no iba a ser necesario ninguna operación ni tratamiento".

Estos son algunos testimonios reales de personas que pudieron mejorar y curarse de ciertos padecimientos; esta línea de productos ofrece una gran variedad de vitaminas y nutrientes, pueden tomarlos personas de cualquier edad.

En mi caso, recién comencé a tomar el Fem Plus por el tema de los ovarios poliquísticos, caída del cabello y resequedad en la piel; el Optimus, por la migraña, várices y estrés; mi esposo la Kolina, por la bacteria que tiene en el estómago Helicobacter Pílory; y de los productos de belleza champú y mascarilla para la caída del cabello y unas cremas antibacteriales.

Cabe señalar que esta marca también ofrece una gran variedad de productos de belleza de nombre "SeyYTú".

"Cuando salió la linea de belleza Seytú con el mismo principio productos naturales enriquecidos con extractos herbales y vitaminas para mi fue como un respiro ya que las marcas que normalmente encontramos en el mercado contienen parabenos, aceites derivados del petróleo, así que siempre estaba el miedo de usar dichos productos, como sabemos a través de nuestra piel pueden entrar muchos contaminantes y químicos tóxicos a nuestro organismo...Una vez empiezo a utilizar los productos de belleza sumados a las bebidas y gaseosas nutricionales que ya estaba tomando, voy viendo mejoría en la apariencia de mi piel, mis uñas, cabello, el cual después de mi tratamiento con quimioterapia y radioterapia habían quedado muy debilitados. Me enamoro de la línea y empiezo a recomendarla, es allí donde inicio mi aventura en este negocio haciendo de la belleza y la nutrición una oportunidad de generar ingresos", contó Leydy Lezcano.

Jóvenes, personas de la tercera edad y hasta niños, pueden tomar los productos, de acuerdo a cada caso. Las personas interesadas en tener más detalles sobre los productos nutricionales y cosmética, y obtenerlos para mejorar su salud; pueden contactar a Leydy Lezcano al número telefónico 6276-3597 y seguirla en Instagram y Facebook. ¡Que Dios me las bendiga!