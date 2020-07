¿Cómo hacer un guardarropa con tubos de PVC para el cuarto de juegos de nuestras niñas?

Marilyn Cejas • 28 Jul 2020 - 10:13 AM

Definitivamente estar en cuarentena ha actividado aún más la creatividad de muchas personas, en este caso específico, la de mi esposo y en esta nota les mostraré cómo en cuestión de minutos hizo un guardarropa o ropero portátil, utilizando tubos de pvc; para que nuestra hija de dos años y ocho meses, jugara y se divirtiera colgando su ropita, tal como lo ha visto en algunos canales de YouTube.

Les cuento cómo se dio. Mi bebé un día estaba jugando conmigo y cuando vio a su papá le dijo "Papá yo quiero un guardarropa", sólo nos quedamos mirando y nos reímos, nos imaginamos que era porque había visto a las niñas de unos canales de YouTube que le ponemos unos minutos, como parte de algunas de las actividades diarias en casa. Y bueno, mi esposo sólo dijo, "dame un momento ya vengo".

En realidad no le tomó casi nada de tiempo hacerlo, utilizó los tubos de pvc con los que me había armado una estructura hace tiempo para colocar la bañera donde le daba sus baños a mi Kiannah, así que sólo lo armó y listo; cuando mi esposo se apareció con eso mi bebé no podía con la emoción, le comencé a colocar varios vestiditos que tienen en su clóset allí y así jugó por horas; ahora es parte de sus juguetes y siempre la entretiene.

Lo que me gustaría rescatar de esta nota es algo muy importante, hay dos factores fundamentales en esta situación de pandemia en la que estamos. En primer lugar, sí, hay muchos almacenes que están vendiendo en línea juguetes de todo tipo; pero en segundo lugar, a muchas personas les recortaron el salario, muchas familias cuentan con una sóla entrada económica y eso hace difícil todo; así que activar nuestra creatividad para hacer felices a nuestros hijos nos llenará de mucha satisfacción y nos hará sentir mejor que comprando un juguete.

Como madre estoy contenta y agradecida con Dios, porque la verdad es que han sido meses difíciles pero mi esposo y yo hemos salido adelante y juntos hacemos lo posible para que nuestra hija no se sienta encerrada y siempre esté entretenida. ¡Que Dios me las bendiga!