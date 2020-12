¡Cuidado! No se deben pintar las uñas de las niñas con el esmalte de la madre, aquí las opciones seguras

Marilyn Cejas • 17 Dic 2020 - 09:39 AM

Una de las cosas que desde que soy madre he evitado en todo momento, es que mi niña que actualmente tiene 3 años, me pida que le pinte las uñas y yo decida hacerlo con el esmalte que uso normalmente. Si en algún momento lo has hecho, a través de esta nota te digo que NO lo hagas más, ya que los componentes del mismo, pueden afectar la salud de nuestras hijas.

En primer lugar, siempre es bueno asesorarnos con especialistas propios en la materia, quienes nos pueden explicar los riesgos que puede representar para la salud de nuestra niña, el pintarle las uñas con el esmalte tradicional. Conozcamos los componentes químicos de los mismos:

Tolueno : este componente hace que el esmalte se mantenga líquido para poder aplicarlo y puede ocasionar efectos negativos en el sistema nervioso y respiratorio de la niña.

: este componente hace que el esmalte se mantenga líquido para poder aplicarlo y puede ocasionar efectos negativos en el sistema nervioso y respiratorio de la niña. Phtalatos: este evita que se rompa el esmalte una vez puesto en las uñas, esto tiene efectos en el sistema hormonal y puede ocasionar un aceleramiento de la pubertad.

este evita que se rompa el esmalte una vez puesto en las uñas, esto tiene efectos en el sistema hormonal y puede ocasionar un aceleramiento de la pubertad. Formaldehido: puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso.

puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso. Alcanfor: se utiliza para que el esmalte tenga un acabado brilloso; esto puede ocasionar efectos negativos en el sistema respiratorio y neurológico de la niña.

se utiliza para que el esmalte tenga un acabado brilloso; esto puede ocasionar efectos negativos en el sistema respiratorio y neurológico de la niña. Dibutil Ftalato: es un componente que puede afectar el sistema reproductor.

Estos son algunos de los riesgos que ocasiona en la salud de las niñas cuando se decide pintarle las uñas con el esmalte que utilizamos nosotras las madres; por ello es necesario NO hacerlo bajo ningún concepto. Ahora bien, sabemos que las niñas nos hacen vivir momentos hermosos en casa, cuando se ponen nuestros tacones, cartera, cuando quieren nuestro maquillaje, etc; por eso es que quisiera darles una buena noticia, y es que en el mercado existen opciones para poder permitirles experimentar el pintarse las uñas, que se sientan bien, puedan jugar un rato y nosotras tomarle muchas fotos.

En el caso de mi niña, es muy coqueta y aún cuando en realidad no suelo pintarme las uñas con frecuencia en casa, ella lo ve y siempre me dijo que quería que se las pintara, así que me puse a averiguar dónde podía conseguir un esmalte FREE, es decir, libre de estos componentes químicos y gracias a Dios lo pude conseguir en un almacén de la localidad y mejor aún, son de Frozen, su favorita.

Le pude conseguir un bolsito que venía con dos pinturas de uñas colores morado y azul, hemos jugado algunas veces al salón de belleza y allí aprovecho y se las pinto. Como mi niña tiene apenas 3 años, no dejo que ella manipule el esmalte, así que recomiendo que uno sea la que se las pinta. Sólo leí en el paquete que era libre de químicos, cuando se las pinté me encantó porque cuando le di su ducha, se le cayeron, claro, en ese momento ella se impresionó pero le dije que no importaba, que se las podía pintar otra vez y listo, se quedó tranquila y cuando jugamos al salón de belleza y quiere, se las pinto.

Esta es una excelente opción para nuestras niñas, no les causa ningún riesgo para la salud y pueden jugar tranquilas con mami en casa. ¡Que Dios me las bendiga!