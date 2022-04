¿Cómo lograr que nuestros hijos hagan las tareas de la escuela con entusiasmo?

Las estrategias son en base a lo que como mamá he experimentado desde las primeras tareas de mi hija de 4 añitos, las cuales pienso que funcionan perfectamente con niños de su edad y por eso quise compartirlas:

Establecer el lugar: Es súper importante que decidamos en qué lugar de la casa nuestros hijos harán sus tareas, por supuesto, con nuestro apoyo; el mismo, deberá estar acondicionado para su mayor comodidad.

Es súper importante que decidamos en qué lugar de la casa nuestros hijos harán sus tareas, por supuesto, con nuestro apoyo; el mismo, deberá estar acondicionado para su mayor comodidad. Hora y día: Si en el caso de tu hijo o hija, las tareas se las envían los viernes para realizar en casa el fin de semana; debes establecer un día específico y una hora para realizarlas e informarle para que esté dispuesto (a) a hacerlas. En mi caso, las hago los domingos después del desayuno, se lo repito varias veces a mi hija y siempre está dispuesta y preparada para hacerlas.

Si en el caso de tu hijo o hija, las tareas se las envían los viernes para realizar en casa el fin de semana; debes establecer un día específico y una hora para realizarlas e informarle para que esté dispuesto (a) a hacerlas. En mi caso, las hago los domingos después del desayuno, se lo repito varias veces a mi hija y siempre está dispuesta y preparada para hacerlas. Los padres apoyamos, guiamos: Es vital NO hacerles las tareas a nuestros niños, pues esto no les ayudará en nada. Sólo debemos guiarlos y explicarles cómo lograrlo. Por ejemplo, si se trata de los números, hagamos una práctica en un cuaderno que tengamos en casa, hagamos los números nosotros y luego dejemos que ellos lo hagan, esto se llama práctica y les aportará muchos beneficios a la hora de plasmar su tarea en el cuaderno de la escuela.

Es vital NO hacerles las tareas a nuestros niños, pues esto no les ayudará en nada. Sólo debemos guiarlos y explicarles cómo lograrlo. Por ejemplo, si se trata de los números, hagamos una práctica en un cuaderno que tengamos en casa, hagamos los números nosotros y luego dejemos que ellos lo hagan, esto se llama práctica y les aportará muchos beneficios a la hora de plasmar su tarea en el cuaderno de la escuela. Incentivos: Antes de hacer las tareas, podemos motivar a nuestros hijos diciéndoles que al finalizar las mismas, haremos en casa una actividad que les guste. Por ejemplo, pintacaritas, bailar, dibujar con témpera, bañarse en la piscina, hacer un pastel con mami, disfrazarse de princesa junto a mami, pintarse las uñas, maquillarse, etc. Esto, hará sentirlas motivadas y con más ganas de hacer sus labores.

Antes de hacer las tareas, podemos motivar a nuestros hijos diciéndoles que al finalizar las mismas, haremos en casa una actividad que les guste. Por ejemplo, pintacaritas, bailar, dibujar con témpera, bañarse en la piscina, hacer un pastel con mami, disfrazarse de princesa junto a mami, pintarse las uñas, maquillarse, etc. Esto, hará sentirlas motivadas y con más ganas de hacer sus labores. Paciencia: Este, en mi opinión, es el principal factor que debe existir al momento de ayudar a nuestros hijos a hacer sus tareas, debemos ser conscientes que si les hablamos de forma pausada y calmada, así mismo se sentirán bien y continuarán hasta lograrlo.

Este, en mi opinión, es el principal factor que debe existir al momento de ayudar a nuestros hijos a hacer sus tareas, debemos ser conscientes que si les hablamos de forma pausada y calmada, así mismo se sentirán bien y continuarán hasta lograrlo. "No Puedo" : Esta frase seguramente la escucharán de sus hijos, cuando esto pase, sin regañarlos, expliquémosles que eso no es así, que son muy inteligentes y que Sí pueden, con todas las tareas y todo lo que quieran lograr. Repitamos esto con ellos siempre, así se llenarán de estusiasmo y estarán con una actitud positiva, lo que les permitirá hacer sus tareas de manera calmada y feliz.

: Esta frase seguramente la escucharán de sus hijos, cuando esto pase, sin regañarlos, expliquémosles que eso no es así, que son muy inteligentes y que Sí pueden, con todas las tareas y todo lo que quieran lograr. Repitamos esto con ellos siempre, así se llenarán de estusiasmo y estarán con una actitud positiva, lo que les permitirá hacer sus tareas de manera calmada y feliz. Por parte: Si se trata de un fin de semana largo o días libres y las tareas son muchas más; entonces no hagamos todas, sino que puede ser en dos días, para que no se sientan abrumados o presionados.

La verdad es que este camino de ser madre y sentarme con mi hija de 4 añitos a hacer la tarea, es muy gratificante; de hecho, siento que ambas aprendemos a hacerlo cada día mejor; he adoptado una posición más entusiasta, positiva y con paciencia, y me he dado cuenta que reflejándole eso, ella se anima más y lo hace feliz. Todo es un proceso de aprendizaje cuando somos madres, así que para adelante y más nada. ¡Que Dios me l@s bendiga!