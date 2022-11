¿Desde qué edad pueden patinar los niños? Conoce sus beneficios

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad deportiva en los niños se debe llevar a cabo desde los 5 años; ya que a estar edad tienen mayor fortaleza muscular y también están preparados a nivel intelectual para saber qué están haciendo y sacar mayor provecho de la actividad deportiva que practiquen.

Ahora bien, patinar es un deporte que nos hace sentir libres, es muy divertido y para los niños es ideal, teniendo en cuenta el uso de protecciones, porque al inicio, las caídas son totalmente normales.

Para saber si nuestro hijo o hija puede empezar a patinar, es necesario observar si es capaz de realizar y coordinar ciertos movimientos sin patines. Saber saltar, correr y realizar cambios de dirección es fundamental para poder empezar a patinar sin problemas. Si nuestro hijo o hija todavía no está en este punto, será mejor esperar un tiempo o apuntarle a actividades que potencien este tipo de movimientos.

Sin embargo; es preciso aclarar que contrario a lo que se piensa, el equilibrio no es un factor fundamental para empezar a patinar, ya que es algo que se desarrolla de forma natural en el proceso de aprendizaje.

¿Cómo deben ser los patines para los niños?

Ligeros y la talla adecuada. Lo recomendable es que compremos unos patines que no sean muy pesados y escoger la talla de nuestros hijos o máximo una más, ya que no pueden quedarles grandes, eso haría que no tuvieran el control de los mismos, porque sus pies no están ajustados a los patines.

¿Patines en línea o de 4 ruedas?

Cualquiera de las dos opciones es buena para los niños. Los de 4 ruedas son más estables por tener mayor superficie de apoyo y está más extendido al uso a nivel escolar.

Mientras que los patines en línea suelen ser más veloces, pues tiene menos rozamiento con la superficie sobre la que se patina. Pero ambos pueden escogerse, sin ningún inconveniente.

Beneficios del patinaje para los niños

Permite mejorar la motricidad.

Propicia el desarrollo del equilibrio, la concentración y la coordinación.

Contribuye a mejorar el estado físico aumentando la resistencia aeróbica.

Activa la circulación sanguínea, fortaleciendo piernas, pulmones y corazón.

Fomenta la autoconfianza y seguridad en sí mismos.

Ayuda a superar los miedos y obstáculos con la premisa que todo es posible con aprendizaje y trabajo.

Definitivamente, el patinaje es un deporte muy hermoso para nuestros hijos, ideal para practicarlo también junto a ellos. Mi hija tiene 5 añitos y este año comenzará a patinar, ella desde los 3 años me lo pedía, así que ya llegó el momento y sé que es algo que le encantará una vez lo practique.

En Panamá, existen varias escuelas donde podemos inscribir a nuestros hijos para que aprendan de una forma más precisa, si así lo deseamos; y si no, podemos ir a un parque y comenzar a practicar con ellos, será muy divertido. ¡Que Dios l@s bendiga!