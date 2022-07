¿Fiebre repentina en los niños? ¿Qué hacer y cómo evitar que suba?

Ahora bien, hoy quiero compartir mi experiencia con mi hija de 4 añitos, que pasó de estar súper bien a amanecer con fiebre y muy alta.

Si bien es cierto que todas las madres y padres vamos aprendiendo en el camino, hay ciertas cosas que se hacen para que la fiebre no suba, ya que representa un peligro para su salud.

¿Qué hacer para bajar la fiebre?

Lo primero que debemos hacer es calmarnos y tomarle la temperatura.

Luego de darnos cuenta que tiene fiebre y que la misma es alta lo mejor será:

Que le mojemos con abundante agua y por varios minutos la cabeza.

Meterla en la ducha y mojarle todo el cuerpo.

Humedecer un pañuelo con agua y colocárselo en la frente, pecho y espalda.

Puede ser alguna de estas tres opciones, lo importante aquí es que iremos notando cómo le baja la fiebre.

Luego y cuando hemos logrado estabilizar esa fiebre, llamemos a su pediatra y sigamos sus recomendaciones.

En este sentido, algunos recomiendan tratar la fiebre con Tylenol o algo similar, cada 4 horas por 2 días; pero honestamente esperar dos días para mi como madre es exagerado, sobre todo si la fiebre no cede.

Así que lo mejor es llevarlos al médico personalmente, que los revisen. Normalmente les harán exámenes de sangre y urinálisis, para así descartar alguna inflamación, infección o presencia de algún virus.

Como madre primeriza siempre recomiendo que nos dejemos guiar y busquemos también la opinión de otras madres que tengan más hijos y por ende, mayor experiencia. En mi caso, fue lo que hice, además de su pediatra, le pedí orientación a una amiga y gracias a Dios me ayudó y se lo agradezco un montón.

En el momento que nuestros hijos se enferman, es cuando más vivimos en angustia, pero debemos respirar y tranquilizarnos, para no traspasarles ese sentimiento a ellos.

Es algo que he aprendido poco a poco, porque mi niña tiene mucha salud pero apenas tiene algo que la hace sentir un poco mal, me lleno de estrés pero poco a poco he aprendido a manejarlo; y si tú madre que me lees, estás pasando por algo así, debes aprenderlo también, paso a paso y tener confianza en Dios.

¡Que Dios me l@s bendiga!