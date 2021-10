¿La vacuna contra el COVID-19 altera el ciclo menstrual en las mujeres?

Desde la llegada del COVID-19 a Panamá (marzo 2020) nuestras vidas han cambiado de forma rotunda, en muchos aspectos; luego, al pasar un tiempo escuchamos que por fin aprobarían una vacuna contra el letal virus o al menos una opción para no infectarnos o de estarlo, no morir.

Pues bien, si les soy honesta al principio no quería vacunarme pero terminé haciéndolo y luego de ponerme a leer ciertas informaciones y de escuchar la opinión de dos familiares a quienes les pasó lo mismo, decidí escribir esta nota.

Cuando me aplicaron la primera dosis de Pfizer sólo sentí un dolor en el brazo que fue pasando con los días, sin embargo; con la segunda dosis fue diferente. Además del dolor en el brazo, me asusté al ir al baño como dos días después de la vacuna y ver que estaba sangrando, me pregunté ¿Qué es esto, otra vez el periodo? Pues acababa de pasar mi ciclo menstrual.

Bueno, tuve que volver a utilizar las toallas sanitarias y esperar a ver si pasaba en unos días, a medida que pasaban (más de 3) le comenté a mi esposo, será que estoy embarazada, la verdad no sabía ni qué pensar sobre eso, pues además nunca he sido de ciclos menstruales irregulares, así que eso me dejó algo preocupada.

Pasó el sangrado y siempre quedé con la duda de por qué eso me había pasado, honestamente si pensé en si tenía que ver o no la vacuna, pero luego no pensé más en eso.

La misma experiencia

Resulta que hace poco me encontraba conversando con dos sobrinas, no recuerdo por qué pasamos al tema de las vacunas pero es allí donde ellas me comentan que luego de la segunda dosis de la vacuna, también de Pfizer, se les alteró el ciclo menstrual, les vino dos veces y mucho más tiempo.

Al escucharlas no podía salir de mi asombro y por eso decidí contactar a mi ginecólogo para que me diera su opinión al respecto y así, contar con la versión de un especialista.

Opinión médica

Luego de contactar al ginecólogo-obstetra panameño, Juan Carlos Vega Malek, el mismo respondió qué "No hay ningún estudio científico hecho por ningún colegio que establezca que haya alguna relación entre la vacuna del Covid-19 y alguna alteración de la menstruación, o que produzca algún tipo de sangrado: no hay ningún estudio que establezca que hay algún tipo de relación".

Sin embargo, también explicó que se ha visto algunas pacientes con alteraciones de sus ciclos menstruales cuando tienen coronavirus pero " que se haya visto que tenga que ver con las vacunas, pues no hay ninguna relación".

Pues bien, quise compartir mi experiencia luego de la segunda dosis, también les pasó a dos sobrinas. ¿Y a ti, te ha pasado? Déjame tus comentarios AQUÍ. ¡Que Dios me las bendiga!