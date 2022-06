Musicoterapia en los niños: Beneficios y actividades para hacer en casa

Pues bien, mi hija actualmente tiene 4 años, ama la música y bailar, y estoy segura que esa estimulación musical que le di desde que estaba en mi pancita, tiene mucho que ver. Luego de tanto tiempo, al fin pude llevarla a una sesión de musicoterapia con la especialista que mencioné y la experiencia fue muy buena, mi hija aprendió y salió de allí muy contenta.

Pero para que, ustedes mis lectores conozcan un poco más, les explicaré qué es y de qué se trata la musicoterapia.

La musicoterapia es la conjunción de terapia y música, cuyo fin es mejorar determinados aspectos psicológicos. En el área infantil, ayuda en el desarrollo de los pequeños y en la comprensión de sí mismos.

Durante una terapia musical, los niños emplean sus diferentes sentidos para agudizarlos. Esto consigue activar los procesos neuronales, lo que favorece el cerebro y, con ello, las diferentes competencias del desarrollo.

Una de las ventajas de la musicoterapia en los niños, es que contribuye a un adecuado crecimiento y un mejor acercamiento a eso que llamamos madurez.

Aumenta la autoestima: El autocontrol que consigue la musicoterapia eleva la autoestima de tus pequeños. Esto implica encontrarse con sus emociones y poder comprenderlas mejor.

El autocontrol que consigue la musicoterapia eleva la autoestima de tus pequeños. Esto implica encontrarse con sus emociones y poder comprenderlas mejor. Mejor motricidad: La motricidad es un punto importante que maneja la musicoterapia. Su desarrollo se lleva a cabo a través del acercamiento del niño a los diferentes instrumentos.

La motricidad es un punto importante que maneja la musicoterapia. Su desarrollo se lleva a cabo a través del acercamiento del niño a los diferentes instrumentos. Les ayuda a socializar: Al adquirir una mejor comunicación y expresión, le será más sencillo decir lo que siente. En este sentido, esta terapia es perfecta para los niños con cualquier grado de autismo.

¿Qué actividades podemos realizar en musicoterapia?

Cuando hablamos de niños pequeños no puede faltar el juego. Por eso, una de las actividades que podemos llevar a cabo es hacerles sentir que están en una banda de música.

Por ejemplo, uno de los ejercicios que Sandra hizo con mi hija Kiannah fue cantar lo que estaba sucediendo en el momento, lo realizó utilizando un pañuelo y mencionando los números, siguiendo una de sus canciones.

Esto favorece la dicción, así como la expresión corporal. Los más pequeños pueden ir aprendiendo más palabras y enriquecer su léxico.

Otro de los ejercicios que realizó fue el de las neuronas en reflejo, es decir; mi hija copió lo que Sandra hacía y esas neuronas activaron un montón de cosas en ambos de sus hemisferios cerebrales.

Por otro lado, trabajó con instrumentos sensoriales, como las kalimbas de diferentes tamaños y texturas; según explicó la psicoterapeuta, se pudo percibir cómo mi hija sintió algo eléctrico en sus dedos.

Algo que me encantó es que Kiannita pudo hacer su propio instrumento musical, con piedras y una botella de plástico; y me gustó mucho que lo hizo siguiendo una instrucción y con música.

Definitivamente, la musicoterapia para niños se ha convertido en una técnica cada vez más necesaria, por todas las ventajas que implica. Interviene en su desarrollo cognitivo y psicomotriz, lo que les ayuda a superar las dificultades y les permite comunicarse mejor.

Y no sólo eso, la musicoterapeuta Sandra Schvetz, no sólo trabaja con los niños, sino que ha estado realizando un gran trabajo con adultos mayores. "No importa la edad, es trabajar desde las capacidades y no desde las necesidades; es decir, ver los potenciales...hacer música es importante y la calidad de vida cambia", explicó la especialista.

Si estás interesado (a) en una consulta con la musicoterapeuta Sandra Schvetz, puedes contactarla al número telefónico 6673-9499.