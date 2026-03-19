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Cuarto Poder: 19 de marzo de 2026

En Cuarto Poder analizamos el proyecto que busca modificar la ley sobre derecho a réplica en Panamá, el cual será bajado a primer debate para ajustes.

Nos acompañó Federico Marengo, CEO de ADEN, con quien conversamos sobre el impacto económico de las tensiones en Medio Oriente y educación.

Enma Pinzón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas, se refirió al inclumplimiento en la implementación de la ley que regula el cannabis medicinal en Panamá.