Cuarto Poder: 3 de marzo de 2026

En Cuarto Poder conversamos con el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, sobre la situación en Oriente Medio.

También nos acompañó el exfiscal Giovanni Olmos con quien analizamos todo lo ocurrido durante el desarrollo del juicio del Caso Odebrecht.

Abordamos sobre el Rediseño Curricular que lleva a cabo el Ministerio de Educación (Meduca) y sobre reforma educativa con el profesor José Tejada, y las estudiantes Magareth Grant y Karla Melgarejo, líderes juveniles.