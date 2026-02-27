Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 27 de febrero de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el alcalde de David, Joaquín De León, para hablar sobre las obras de mejoras y adecuaciones que se están realizando en el Parque Metropolitano de David (Pameda), cuya primera fase será inaugurada a mediados de año.

Ivis Snyder, coordinadora nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dio detalles sobre las inscripciones en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (Cefodea).

También estuvo con nosotros el analista Danilo Toro con quien conversamos sobre la propuesta para penalizar el uso de máscaras en manifestaciones y protestas.