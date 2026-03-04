Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 4 de marzo de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Giacomo Tamburrelli, presidente de la Teletón 20-30, para hablar sobre la Teletón Chiriquí, que se realizará el 13 y 14 de marzo en la Feria Internacional de David y cuyo proyecto meta es la remodelación y equipamiento de la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

También nos acompañó la diputada Arelis Rodríguez y la estudiante Verónica Borissoff, quienes hablaron sobre la experiencia a través del desarrollo del programa “Legislarte: De la Universidad a la Asamblea”.