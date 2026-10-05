Panamá Cuarto Poder - 5 de octubre de 2026 - 10:43
Cuarto Poder: 5 de octubre de 2026
En Cuarto Poder analizamos los resultados de la primera vuelta presidencial en Brasil; el viaje del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a Singapur y Vietnam; y sobre la disputa entre el alcalde capitalino Mayer Mizrachi y la gobernadora de Panamá, Mayín Correa.
Nos acompañó Gustavo Herrera, de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics), para hablar sobre el Mes del Trabajador de la Construcción.