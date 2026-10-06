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Cuarto Poder: 6 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Patricia Santa Marina, Board Member Co-Chair de las Américas PROI Worldwide, para hablar de la charla que ofrecerá en el marco de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2026, “Reputación en tiempo real: cómo las redes, la IA y la desinformación cambiaron para siempre las reglas de la confianza”.

También estuvo con nosotros Guillermo Cortez, dirigente de grupos de jubilados, quien dijo que esta tarde será presentado ante la Asamblea Nacional el nuevo proyecto sobre descuentos para jubilados, y otras iniciativas que impulsarán en beneficio de esta población.