Cuarto Poder: 7 de noviembre de 2025

En Cuarto Poder analizamos la medida de cautelación de bienes al exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, ordenada por la Contraloría General de la República.

Nos acompañó el exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, con quien conversamos sobre la situación actual de empleo en Panamá.

También estuvo con nosotros el exministro de Seguridad Pública, Alexis Betancourt, y Hugo Wood, quienes invitaron a participar en el Clipp Forum 2025 sobre Seguridad Ciudadana y Alianzas contra el Crimen Organizado.