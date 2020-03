View this post on Instagram

HOY continúa #MiCulturaEnCasa, con Los Clásicos de Osvaldo Ayala en concierto, que puedes disfrutar desde tu hogar🏠 , a través de #MedcomGO📲. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ¡Unidos saldremos adelante! Desde las 8pm canta y baila junto a @mecanik_informal Gracias a @MiCulturapma⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #QuédateenCasa⁣⁣⁣ #CuarentenaCultural⁣⁣⁣ #ConOrgulloDisfrutaloTuyo⁣⁣⁣ #yomequedoencasa