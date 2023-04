Abre sus puertas el Museo del Reggae en Español en Panamá

Muchos de los objetos que se exponen hoy en el Museo de Reggae en Español han sido donados por los propios artistas. Especialmente, los llamados Pioneros. Son diez exponentes del género que se convierten en la primera muestra de este museo, ubicado en Calle 13 Oeste en San Felipe, muy próximo a la Gran Logia de Panamá.

"Me he quedado impresionado es un sueño... yo pensaba que no nos iban a tomar en cuenta", dijo Fernando Brown, conocido en el mundo entero como Nando Boom, quien asistió a la inauguración del Museo de Reggae en Español, que se convierte en el primero del mundo enfocado en este género musical.

El Museo de Reggae en Español tiene como objetivo rescatar la identidad de este género, que tuvo su origen en Panamá. Además, de mostrar objetos de los cantantes permite conocer la trayectoria y los aportes de los artistas. En el edificio también se ha instalado un restaurante.

