Congreso de Museos del Caribe 2024 en Panamá "El futuro de los museos caribeños: comunidades, co-creación y conexiones"

museodelcanal.jpg El Museo del Canal se enorgullece de ser co-anfitrión, junto con la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá (SAMAP) de la Conferencia de la Asociación de Museos del Caribe (AMC). Cortesía Museo del Canal

Un futuro prometedor para los museos caribeños

La Conferencia de la AMC representa una oportunidad única para repensar el papel de los museos en el Caribe. Al fomentar la colaboración y la innovación, este evento contribuirá a fortalecer el sector museístico y a garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

"Nos sentimos profundamente honrados de acoger la Conferencia de la Asociación de Museos del Caribe. Este encuentro es una oportunidad para nutrir nuestra misión de preservar y visibilizar historias relevantes y comunidades diversas. Para el Museo del Canal, es un privilegio colaborar en la construcción de un futuro museístico que integre a las comunidades caribeñas, promoviendo espacios para la reflexión, el diálogo y la sostenibilidad que nuestros tiempos demandan.", señaló Ana Elizabeth González, Directora ejecutiva del Museo del Canal.

Por su parte Arcelio Hartley, presidente de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá (SAMAAP), destacó que: “SAMAAP, como organización comprometida con el esfuerzo de preservar y promover la historia y la cultura de un pueblo cuyas raíces se extienden a las múltiples islas del Caribe, tiene la esperanza de que los visitantes tengan una experiencia significativa y gratificante en el ámbito profesional, en su conexión con los museos y en su impacto dentro de nuestras comunidades. Además, esta oportunidad le brindará a los participantes del Caribe, la oportunidad de reconectarse con una experiencia histórica y cultural que es nuestro patrimonio mutuo."

directoradelmuseocanal.jpg Ana Elizabeth González, directora ejecutiva del Museo del Canal. Cortesía Museo del Canal

Shani Roper y Elena Strong, co-presidentas de la Asociación de Museos del Caribe (AMC) enviaron un caluroso agradecimiento a los co-anfitriones de la Conferencia, La Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá (SAMAPP) y el Museo del Canal, y a los patrocinadores de la conferencia. Señalaron que “sus esfuerzos y su apoyo han garantizado la participación de 200 profesionales de museos y del patrimonio cultural de toda la región en un encuentro para reimaginar colectivamente los museos del Caribe y del Circum-Caribe del futuro. Esperamos que la conferencia de este año estimule conversaciones y nuevas colaboraciones entre asociaciones regionales”.

La Asociación de Museos del Caribe (AMC) Fundada en 1987, la Asociación de Museos del Caribe es una organización sin fines de lucro que busca ser un punto de encuentro para museos, instituciones culturales y organizaciones afines del Caribe. Su misión es promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas dentro del sector museístico de la región, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de estos espacios como agentes activos en la preservación y transmisión del patrimonio cultural y natural del Caribe.

Este evento se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Smithsonian Institution (Oficina de Alianzas Estratégicas del Museo de Historia y Cultura Afroamericana/Reckoning with Our Racial Past), SENACYT, The Historic New Orleans Collection, Biomuseo, Embajada de Francia, Embajada de los Estados Unidos, Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá, La Tapa del Coco, Fish Trap, Copa Airlines, Manzanillo International Terminal y varios donantes individuales.