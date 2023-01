Gran cierre del Panama Jazz Festival a su máxima capacidad

El concierto de cierre del Panama Jazz Festival resulto muy emotivo, principalmente por la entrega de becas para estudiar en el Berklee College Of Music a un grupo de talentosos jóvenes, quienes ven el fruto de su esfuerzo y estudio musical. Este año, los ganadores de las becas emitidas fueron: Shanyra Torres, Mariangel González, Emily Campos y Kristhine Innis. Por parte del New England Conservatory se hizo entrega de una beca a la joven Pilar Ibañez.

El festival culminó su jornada de eventos con la participación de “El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, quien deleitó a los presentes con grandes éxitos musicales y una interpretación especial junto al Maestro Danilo Pérez.

“Cuando ya no este, no me puedo llevar el festival. El festival se queda y trasciende, no es de Danilo Pérez si no de Panamá”. Fueron parte del mensaje de despedida del embajador cultural y director artístico Danilo Pérez.

El festival fue posible gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y la Alcaldía de Panamá. El Panama Jazz Festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez bajo la Coproducción de Ciudad del Saber.