La artista panameña Giana De Dier expone en la National Portrait Gallery de Londres

La artista panameña Giana De Dier continúa consolidando su trayectoria internacional con la presentación de su proyecto en la exposición “Artists First: Contemporary Perspectives on Portraiture”, actualmente en la National Portrait Gallery de Londres, una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido.
La muestra forma parte de una comisión especial impulsada por la galería con el apoyo del CHANEL Culture Fund, en la que ocho artistas contemporáneos reinterpretan obras de la colección permanente.
Collage, memoria y diáspora
Conocida por su trabajo en collage y fotomontaje, De Dier se inspiró en las cartes-de-visite del siglo XIX —pequeños retratos fotográficos que democratizaron la imagen— y en el retrato del lingüista yoruba y obispo anglicano Samuel Ajayi Crowther para crear una serie de retratos de figuras contemporáneas de la diáspora africana y caribeña en el Reino Unido.
A través de la técnica del fotomontaje, la artista superpone elementos simbólicos, paisajes y objetos significativos que dialogan con retratos históricos, estableciendo un puente entre las técnicas del pasado y discursos actuales sobre representación e identidad.
Una de sus piezas ha sido ubicada junto a la emblemática serie Hall of Fame del artista británico George Frederic Watts, en la Room 22 del museo.
Trayectoria internacional y nacional
Además de su presencia en escenarios globales, De Dier ha dejado huella en la escena panameña como la primera artista residente del programa FARO del Museo del Canal, donde desarrolló investigaciones sobre memoria, diáspora y archivos coloniales.
La participación de De Dier en la Bienal de Venecia y ahora en la National Portrait Gallery reafirma la presencia del arte panameño en los principales escenarios internacionales, proyectando nuevas voces y perspectivas desde Centroamérica hacia el mundo.