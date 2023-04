Revista Fortune lanza edición con portada de la panameña IX Shells

Esta es la segunda ocasión que la revista Fortune utiliza un arte NFT (non fungible token) en su portada, para esta edición se hizo una colaboración con la panameña IX Shells para crear esta pieza digital, que será subastada a través de Foundation, una plataforma que crea herramientas sin código para creadores de web3.

La subasta que iniciará desde 0.1 Ethereum (183.83 dólares) contendrá una versión animada de la portada de la revista Fortune, que se distribuirá como una edición limitada en Estados Unidos y la única portada de las ediciones de Europa y Asia, que saldrán a la venta a partir del 25 de abril de 2023.

Fortune: Crypto Climbs Back From The Worst Year Ever, título de la portada creada por IX Shells utilizando un algoritmo de desplazamiento 3D en Touch Designer, busca llevar un mensaje de esperanza y resiliencia.

"El algoritmo que utilicé para hacer la obra de arte es algo que expande los píxeles y puede convertir un pequeño cuadrado negro en una forma geométrica más extensa", dijo Itzel Yard a través del comunicado que difunde la colaboración con la revista Fortune. "Para mí es como cuando estoy caminando en medio de una ciudad y miro hacia arriba y veo todos los edificios", agregó.

IX Shells, una de las artistas criptográficas más reconocidas del mundo

La selección de la criptoartista panameña por la revista Fortune marca un hito importante al crear una unión entre el mundo digital y el físico. IX Shells es uno de los nombres más reconocidos en el arte digital. Ha logrado presentar sus obras en Londres y París, además forma parte la colección permanente del Museo de Buffalo y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. También sus piezas han sido subastadas en Sotheby’s.

El reconocimiento internacional de IX Shells creció en 2021, cuando su obra "Dreaming at Dusk", fue vendida por 500 ETH, más de 2 millones de dólares. La panameña forma parte de la lista de constructores, creativos e influenciadores más influyentes en la escena NFT, elaborada por Fortune NFTy 50.