Análisis sobre audiencia del caso Odebrecht, reforma educativa y perspectivas económicas

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre la primera semana de la audiencia del caso Odebrecht, el proyecto de reforma educativa, las reformas electorales, las perspectivas económicas para el año 2026, entre otros temas, junto a los abogados Carlos Carrillo y Pedro Meilán; la ministra de Educación, Lucy Molinar; el expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón; el representante de Ernesto Córdoba Campos, Ismael Atencio; el exsubdirector de la CSS y economista, Francisco Bustamante; el economista Carlos Araúz; y Minerva Gómez y Fausto Fernández, del Cuerpo de Delegados Electorales.