Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la situación en Venezuela y el discurso del presidente José Raúl Mulino

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre la situación en Venezuela tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. También se habló sobre el informe a la Nación dado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el pasado viernes 2 de enero, junto al analista internacional, Daniel Zobato; Jaime Abad, consultor en seguridad; el economista Fernando Aramburú Porras; Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública; la exprocuradora Ana Matilde Gómez; Juan Diego Vásquez, exdiputado y líder de la Coalición Vamos; Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas; José Isabel Blandón, expresidente del Partido Panameñista; Andreína Chacín, activista venezolana; y Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá.