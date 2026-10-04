Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la reforma a la ley de electricidad y el informe final de la mina de cobre

En la edición de Debate Abierto de este 4 de octubre de 2026 analizamos junto al politólogo Daniel Zovatto el impacto de las reuniones entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo de China, Xi Jinping. Por su parte, la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, y el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, explicaron las principales reformas a la ley de electricidad.

Giovanni Olmos, exfiscal ambiental y Harley Mitchell, abogado especialista en derecho ambiental, analizaron el informe final de la mina de cobre en Donoso entregado al presidente de la República, José Raúl Mulino, y la posible vía jurídica para el cierre ordenado. En tanto los diputados de Vamos, Luis Duke; y de Realizando Metas, Alaín Cedeño, abordaron las modificaciones introducidas en la discusión de las reformas electorales que se encuentra estancada en la Asamblea Nacional, junto al dirigente del Partido Panameñista, Jorge Gamboa Arosemena.

Además, la consultora Alessandra Correa explicó cómo se debe manejar la Inteligencia Artificial (IA) desde el ámbito empresarial y educativo con criterios y valores.