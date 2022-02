Ángel Sánchez hace llamado para microciclos de la Sub 20

Los entrenamientos se llevarán a cabo el lunes 28 febrero y martes 1 de marzo, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Estadio “Cascarita” Tapia. El día miércoles, se disputará un amistoso ante el Sporting San Miguelito, para darle un cierre al microciclo. El encuentro será en el Estadio de Los Andes a las 9:00 a.m.