Canelo Álvarez: "No me gusta Golovkin, odio ese tipo de persona"

Sobre sus sentimientos hacia Golovkin

"No me gusta ese hombre, odio ese tipo de personas que, son una enfrente de los demás y son otras después, dijo muchas cosas malas sobre mí. Y luego actúa como si no hubiera pasado nada, y dice que todo está bien, que es respetuoso. Odio eso".

Canelo ha participado en un total de 61 combates a lo largo de su carrera, ha ganado 57, empatado 2 y perdido 2. Pero no ha enfrentado a ningún mexicano desde Julio César Chávez Jr en el 2017.

Sobre si GGG lo alcanzó a lastimar en sus anteriores peleas

"No. Nunca".

Sobre si ser muy agresivo lo hace vulnerable

"Tienes que ser inteligente también. Pero realmente quiero noquearlo (Golovkin). Tienes que usarlo a tu favor, con calma, pero agresivo".

Sobre preferir la pelea de GGG a la de su revancha con Bivol

"La noche de esa pelea, le dije a Eddie Hern, "Quiero esa revancha para septiembre". Yo la quería, y el dijo, "Tenemos este contrato con DAZN y GGG, él ya firmó". Era algo complicado, pero ahora estoy 100% concentrado en Golovkin, y tengo una única misión en mi mente.

Sobre Ryan García poniendo como ganador a GGG

"Él solo está molesto porque ya no forma parte del equipo. Él siempre va a estar en contra de nosotros, sin importar lo que pase. Pero él es un pequeño niño. Tienes que entenderlo. Le falta mucho por aprender.

"Mi consejo para él es que solo se enfoque en su carrera, gane un campeonato mundial primero, y entonces podrá hablar sobre los demás. Porque tú no has conseguido nada, y hablas de otros boxeadores que han logrado mucho. Cuando yo tenia 20 años como él, ya yo era campeón mundial".