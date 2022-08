¿Canelo Álvarez tendrá una miniserie?

Algunas frases de la serie

Luego de su derrota con Floyd Mayweather en el 2013:

"Simple, fue por experiencia. Si comparo a ese Canelo con el Canelo de hoy, serian muy diferentes. Seria una pelea completamente distinta. Siempre me he dicho de que quizás si hubiera ganado esa noche, todo me hubiera llegado muy temprano. Fama, dinero y quizás hubieran salido mejores las cosas en ese entonces. Me pude haber vuelto loco. No era mi momento. Así es como lo tomo, no era mi momento. Me tomo varios días aceptarlo".

https://twitter.com/Telemetro/status/1391959749353160704 Polémica interpretación del himno nacional de México en la pelea de Canelo https://t.co/RfkxMu8uQO — Telemetro (@Telemetro) May 11, 2021

En su pelea contra Gennady Golovkin en el 2018:

"No soy una persona que llora mucho pero hay ocasiones en las que no puedes quedarte con algunas cosas. La verdad es que esos sentimientos son únicos. Tener a mi familia allí, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, todo el equipo de trabajo. Para mí, eso es importante; significan mucho. ¿Por qué? Porque, al final, la familia es lo más importante para nosotros".

Sobre su victoria ante Sergey Kovalev en el 2019:

"Ser campeón mundial en otra división, ¡Imagínalo! Un peleador tan pequeño como yo, mexicano, ganando un título de campeón del mundo semipesado, cuando nadie pensaba que podría hacerlo porque pensaban que era muy pequeño. Imagina lo que eso significaba para mí".

Canelo Álvarez y Gennadiy Golovkin se enfrentarán en el T-Mobile Arena de la ciudad de las Vegas, Estados Unidos, el día 17 de septiembre.