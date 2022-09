Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin III: ¿Cuál es el problema personal?

Pero "GGG" dijo que si realmente fue algo personal para "Canelo" durante cuatro años, la superestrella mexicana simplemente hubiera peleado contra él antes y lo hubieran arreglado dentro del ring.

A continuación, compartimos más de lo que digo en el Boxing Show de DAZN:

"Seguimos escuchando a todos esos bocones. "Es personal para mí", pero escucha, si realmente es personal para ti, ¿Dónde estuviste los pasados cuatro años? Lo único que tenias que hacer es buscarme y arreglarlo. Estuve aquí todo ese tiempo. Organizamos la pelea antes. Arreglémoslo en el ring. Si tuvieras algún tipo de problema antes de la segunda, cuando dio positivo (Covid-19) y todas esas cosas, todo eso llegó a su fin después de la segunda pelea. Si de aún tenia algo personal, la tercera pelea debió de pasar mucho antes".

"Yo soy un boxeador, probablemente no recuerde de cosas que he dicho. Él sigue diciendo que yo dije algo sobre él, pero no dice que fue. ... Si tu acusas a alguien de algo, pruébalo. No pienso en él la verdad que para nada. Después de que firmó el contrato para pelear y no cumplió con las obligaciones del mismo, desapareció de mi radar.

Cartelera

Jesse "Bam" Rodríguez vs Israel González, peso gallo junior, 12 rounds (el título WBC de Rodríguez en juego).

Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado, peso súper mediano, 10 rounds

Austin "Ammo" Williams vs Kieron Conway, peso mediano, 10 rounds

Diego Pacheco vs Enrique Collazo, peso mediano, 10 rounds

Marc Castro vs Kevin Montiel Mendoza, peso ligero, 8 rounds

Aaron Aponte vs Fernando Molina, peso welter junior, 8 rounds

Anthony Herrera vs Delvin McKinley, peso gallo junior, 6 rounds