Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin III: ¿Cúal es la perspectiva de GGG?

"Canelo" cuenta oficialmente con 1 victoria y 1 empate sobre Golovkin, y con esta tercera pelea, Golovkin tendrá lo que podría ser su última oportunidad para asegurar un triunfo oficial ante la estrella mexicana.

Así que, para calentar los motores de lo que se viene este fin de semana, DAZN publicó un nuevo video promocional titulado "The Making of a Trilogy", el cual se centra en aquella primera pelea entre "Canelo" y "GGG" (la cual terminó en un empate que hasta hoy todavía se discute), pero bajo la perspectiva de Golovkin.

THE MAKING OF A TRILOGY: Canelo and GGG's First Bout Through The Eyes of Golovkin