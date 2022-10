Champions League: Los fichajes más terroríficos

Desde hace ya algún tiempo, se han hecho comunes los fichajes de más de 100 millones por parte de equipos tradicionales de la Champions League , algo que anteriormente no sucedía, sin embargo, esos traspasos supermillonarios no han sido garantía de nada y en su mayoría han fracasado por lo que ha sido un dinero mal invertido.

Comenzamos esta nota con Philippe Coutinho. Después de sus mágicos años en el Liverpool, Coutinho se convirtió en un importante fichaje para el FC Barcelona en enero de 2018 cuando fue adquirido por 135 millones de euros, convirtiéndose en ese momento en el segundo fichaje más caro de la historia, pero aunque se esperaba que marcara una época en el cuadro azulgrana y que sustituyera a Andrés Iniesta, esto no estuvo ni cerca de darse y se puede decir que "Cou" fue un fracaso rotundo.

Coutinho nunca logró adaptarse, y además, era critico su falta de corazón, alma, vida y entrega para afrontar los partidos, por lo que incluso llegó a ser pitado por la afición del Camp Nou.

La temporada 2018-2019 fue su primera en el Barcelona y únicamente anotó cinco goles con dos asistencias, rendimiento que no convenció para nada, por lo que con solo año y medio en el club, fue victima de una serie de sesiones que lo llevó primero al Bayern Múnich, y después regresó al Barcelona donde tampoco funcionó, luego fue cedido al Aston Villa, equipo que finalmente lo adquirió por 20 millones de euros, siendo 115 millones lo que terminó perdiendo el cuadro catalán. Este negocio ha sido considerado como uno de los peores fichajes de la historia no solo del Barcelona, sino del fútbol español y el fútbol europeo en general.

Paul Pogba (Manchester United)

Este jugador francés fue otro por el que se pagó más de 100 millones de euros, pero también quedó a deber. Pogba explotó todo su potencial en la Juventus de la Serie A, con quienes conquistó hasta nueve trofeos, formando parte de numerosos onces ideales. Todo esto, llevó al Manchester United a pagar 105 millones de euros por su fichaje en el 2016, convirtiéndose para el momento en el fichaje más caro de la historia, pero esta inversión no le salió muy bien a los "Red Devils".

Pogba tuvo un rendimiento muy intermitente en el Manchester y podía pasar de tener un gran partido un fin de semana a tener una pobre actuación en la jornada siguiente, y así transcurrió su tiempo en el United, con mucha intermitencia en su juego y dejando solo destellos de calidad, siendo muy criticado por su falta de profesionalismo, pues hubo momentos en los que no se tomó en serio su estadía en tan importante club, y además, las lesiones también afectaron su paso por Manchester, pues se llegó a perder hasta 100 partidos por problemas físicos, una cifra de escandalo.

Joao Felix (Atlético de Madrid)

Este jugador portugués fue una de las grandes promesas del fútbol lusitano en la temporada 2018-2019, lo que le permitió llegar al Atlético de Madrid en 2019 por 127 millones de euros, para ese momento, el cuarto fichaje más caro de la historia, pero hasta ahora ha quedado a deber, aunque ya tiene varias temporadas en el Atlético, Joao Felix nunca se ha logrado consolidar y mucho menos sacar su perfil de estrella ni de jugador de 100 millones, mostrando solo algunos destellos de su calidad, por lo que ha habido momentos en los que ni siquiera ha sido titular en el cuadro colchonero.

Su tope de gol por liga es de 8 y en cada comienzo de temporada se escucha lo mismo sobre Joao Felix, pues siempre se dice que esta sí será su temporada, pero al final nunca ocurre nada extraordinario, y en esta 2022-2023 sigue demostrando que fue una mala inversión, pues todavía no marca sus primeros goles y ha ido perdiendo espacios en el sistema de juego de Diego Simeone, pues no es titular desde hace más de un mes y ya se dice que incluso se han elevado las probabilidades de abandonar el equipo colchonero.

Eden Hazard (Real Madrid)

El Real Madrid también ha tenido sus fallas con fichajes de más de 100 millones de euros y por supuesto que el fracaso más rotundo es el de Eden Hazard.

Después de grandes años en el Chelsea, Hazard fue fichado por el Real Madrid a cambio de 115 millones de euros, generando grandes expectativas ya que se esperaba que marcara una época como había ocurrido con otros traspasos rimbombantes de este equipo, pero nada más alejado de la realidad.

Su primera temporada transcurrió entre críticas por su descuidado físico, tuvo varias lesiones por lo que se perdió una alta cantidad de partidos y culminó esa campaña con solo un gol anotado.

En la 2021, se esperaba que fuera su recuperación, pero fue más de lo mismo y apenas pudo agitar las redes en tres oportunidades, mientras que en la 2021-2022 ni siquiera anotó por liga en 18 partidos que disputó, continuando con sus problemas físicos, y aunque hubo momentos en los que se mantuvo sano, tampoco dejo nada que destacar.

Ousmane Dembélé (FC Barcelona)

Terminamos esta nota con Ousmane Dembélé. Dembélé llegó al Barcelona en el 2017 por 125 millones de euros, convirtiéndose para el momento en el fichaje más caro de la historia, siendo muy criticada la cantidad de dinero que se pagó por este jugador, pues ese no estaba ni cerca de ser el valor real del jugador.

Este fichaje del Barcelona fue una acción desesperada para suplir la baja repentina de Neymar, pero no lo consiguieron, ya que en su primer contrato Dembélé no se logró consolidar en el club, perdiéndose una gran cantidad de partidos por sus numerosos problemas físicos, y además, cuando estaba sano y lograba ver mucha acción, la cantidad de malas decisiones no le permitía finalizar de buena manera las jugadas.