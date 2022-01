Copa del Rey: Barcelona FC se clasifica a octavos de final

Sobre el minuto 19', Hugo Díaz abrió el marcador para los locales y el DT del Barcelona FC tuvo que irse a los cambios en el medio tiempo, para tratar de regresar y no caer eliminados.

Con un Dani Alvés de regreso de manera oficial con el Barcelona FC, al 63' Dembélé marcó el gol del empate, aún con la polémica sobre su futura renovación, el francés resolvió.

Más tarde al 69' fue el canterano Ferran Jutglá, quién puso el 2-1, en su segundo gol de la temporada con el primer equipo, lo que le está sirviendo para ganarse el corazón de los Blaugranas.

No obstante, y pese a no tener ya la fuerza de la primera parte, el Linares no se dio por perdido y pudo haber llevado el partido a la prórroga, pero el disparo de Carracedo se estrelló en la cruceta del arco defendido este miércoles por el brasileño Neto.

Antes, los tres equipos de Primera División que abrieron fuego en la jornada del miércoles de la Copa del Rey, Real sociedad, Mallorca y Valencia, se clasificaron para los octavos de final del torneo copero y se unen al Espanyol, que logró el pase el martes.

No obstante, y al igual que ya le había pasado al Espanyol en la víspera, los tres equipos tuvieron que sufrir ante rivales de inferior categoría.

La Real, que ha perdido la fuerza que exhibió al inicio de temporada, superó al Leganés por 3-2, después de que el equipo local igualara dos goles de desventaja en la segunda parte.

El sueco Alexander Isak (8) y Mikel Oyarzabal (42) adelantaron a los 'txuri urdin' en la primera parte, pero el Leganés empató con un doblete de Juan Muñoz (59 y 69).

El pase a octavos los selló Oyarzabal transformando una pena máxima (73).