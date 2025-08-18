Copa Latina 2025: partidos de hoy se jugarán a puerta cerrada en el COS Sport Plaza

Esta noche se disputarán los encuentros de la Copa Latina 2025 en el COS Sports Plaza, a partir de las 6:00 p.m., pero a puerta cerrada, sin acceso al público, debido a los inconvenientes estructurales registrados en la Arena Roberto Durán durante la tarde y noche del domingo 17 de agosto.
Los partidos programados para ese día fueron suspendidos tras detectarse inconsistencias en el tabloncillo de juego y roturas de tuberías dentro y fuera del recinto.
Los encuentros podrán seguirse en vivo a través de la señal de COS. Según el cronograma, la jornada abrirá con Argentina vs. Brasil, mientras que a las 9:00 p.m. se enfrentarán Uruguay y Panamá.
Embed - deportesrpc on Instagram: "¡Los partidos de la jornada que se jugarán a puertas cerradas! Brasil Argentina (6:30 pm) Panamá Uruguay (9:00 pm) COS Sports Plaza En vivo por @cospanama #DeportesRPC @fepabapma @basquetebrasil"
¿Qué pasará con las boletos a la Copa Latina 2025?
La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informó que todos los boletos adquiridos a través de Panatickets serán reembolsados en su totalidad. Para mayor información, los interesados pueden escribir al correo: [email protected].
Embed - Federación Panameña de Baloncesto en Instagram: "La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informa al público y a la comunidad deportiva que, debido a una situación fortuita, la jornada de domingo 17 de agosto de la Copa Latina 2025 en la Arena Roberto Durán tuvo que ser cancelada. Debido a la ruptura de una de las tuberías soterradas que alimenta el sistema de aire acondicionado y pensando en la seguridad e integridad de los jugadores, nos vimos en la penosa necesidad de cancelar el partido de ayer domingo 17 y hoy lunes 18 de agosto en la Arena Roberto Durán. Entre el día de ayer y hoy se hicieron todos los esfuerzos posibles en conjunto con el personal de PANDEPORTES para restablecer el sistema. Al no poder contar con las condiciones aptas para la realización de un partido internacional se llegó a la conclusión de cancelar el juego de ayer y el juego de hoy se realizará en una instalación deportiva privada a puerta cerrada, de igual forma se comunicará la decisión de la siguiente fecha de la Copa Latina. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los fanáticos, patrocinadores, invitados especiales, televidentes que con gran ilusión apoyan a nuestra selección y siempre disfrutan del espectáculo. Agradecemos el respaldo de todos los fanáticos, jugadores, patrocinadores y delegaciones internacionales. Seguiremos trabajando con más fuerza para que el baloncesto panameño brille como se merece. De manera responsable garantizamos que todos los boletos adquiridos a través de Panatickets serán reembolsados en su totalidad. Para mayor información, pueden contactarnos al correo [email protected]
."