Copa Latina 2025: partidos de hoy se jugarán a puerta cerrada en el COS Sport Plaza

Esta noche se disputarán los encuentros de la Copa Latina 2025 en el COS Sports Plaza, a partir de las 6:00 p.m., pero a puerta cerrada, sin acceso al público, debido a los inconvenientes estructurales registrados en la Arena Roberto Durán durante la tarde y noche del domingo 17 de agosto.

Los partidos programados para ese día fueron suspendidos tras detectarse inconsistencias en el tabloncillo de juego y roturas de tuberías dentro y fuera del recinto.

Los encuentros podrán seguirse en vivo a través de la señal de COS. Según el cronograma, la jornada abrirá con Argentina vs. Brasil, mientras que a las 9:00 p.m. se enfrentarán Uruguay y Panamá.

¿Qué pasará con las boletos a la Copa Latina 2025?

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informó que todos los boletos adquiridos a través de Panatickets serán reembolsados en su totalidad. Para mayor información, los interesados pueden escribir al correo: [email protected].