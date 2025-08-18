Copa Latina 2025 Deportes -  18 de agosto de 2025 - 12:16

¿Qué pasó en la Copa Latina 2025 en Panamá y cuándo volverán a jugarse los partidos?

En la Copa Latina 2025 participan los equipos de Panamá, Argentina, Uruguay y Brasil, previo a la FIBA Americup Nicaragua 2025.

Copa Latina 2025 en Panamá.

Copa Latina 2025 en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Copa Latina 2025 se jugará esta noche, luego de que los partidos programados para este domingo fueran suspendidos debido a inconsistencias con el tabloncillo de juego y a roturas de tuberías dentro y fuera de la Arena Roberto Durán.

A raíz de esta situación, los encuentros entre Panamá vs. Argentina y Uruguay vs. Brasil, programados anteriormente, tuvieron que ser cancelados.

Copa Latina 2025: Partidos para este lunes 18 de agosto

  • Argentina vs Brasil - Arena Roberto Durán, desde las 6:30 p.m.
  • Uruguay vs Panamá - Arena Roberto Durán, desde las 9:00 p.m.

Debido a la brevedad del torneo, que sirve como preparación para la FIBA Americup Nicaragua 2025, este lunes se disputarán directamente las semifinales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957459185563574580&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Confirman el lamentable fallecimiento de un joven beisbolista panameño en Estados Unidos

Federación Panameña de Baloncesto presenta nueva camiseta nacional antes de la Copa Latina

Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos gana medalla de plata en los 200 metros pecho

Recomendadas

Más Noticias