¿Qué pasó en la Copa Latina 2025 en Panamá y cuándo volverán a jugarse los partidos?

La Copa Latina 2025 se jugará esta noche, luego de que los partidos programados para este domingo fueran suspendidos debido a inconsistencias con el tabloncillo de juego y a roturas de tuberías dentro y fuera de la Arena Roberto Durán.
Copa Latina 2025: Partidos para este lunes 18 de agosto
- Argentina vs Brasil - Arena Roberto Durán, desde las 6:30 p.m.
- Uruguay vs Panamá - Arena Roberto Durán, desde las 9:00 p.m.
Debido a la brevedad del torneo, que sirve como preparación para la FIBA Americup Nicaragua 2025, este lunes se disputarán directamente las semifinales.