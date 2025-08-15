Federación Panameña de Baloncesto presenta nueva camiseta nacional antes de la Copa Latina

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) presentó oficialmente el nuevo diseño de la camiseta nacional, con motivo de la preparación del equipo para la Copa Latina.
El nuevo uniforme busca reflejar el orgullo y espíritu deportivo panameño, combinando elementos de identidad nacional con un diseño moderno pensado para el rendimiento de los atletas en competencia internacional.
La federación destacó que esta actualización es parte de una estrategia para fortalecer la imagen del baloncesto panameño y motivar tanto a jugadores como a seguidores a apoyar al equipo durante el torneo.