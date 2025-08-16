UFC 319 | Du Plessis vs Chimaev: hora y dónde ver la pelea por el título en vivo

Todo está listo para la pelea estelar de UFC 319 , donde el sudafricano Dricus Du Plessis pondrá en juego su cinturón de peso medio frente al checheno-sueco Khamzat Chimaev . Ambos protagonistas cumplieron sin problemas con el pesaje previo al evento, programado para la medianoche del sábado 16 de agosto (09:00 p.m. hora Panamá).

Dónde ver UFC 319 en vivo en Panamá

El evento se transmitirá en exclusiva a través de Disney+, el servicio de streaming que incluye los contenidos de ESPN. Estas son las opciones disponibles:

Disney+ Estándar : incluye Disney+, Star, ESPN y ESPN3, pero no cubre los eventos deportivos exclusivos.

: incluye Disney+, Star, ESPN y ESPN3, pero no cubre los eventos deportivos exclusivos. Disney+ Premium : acceso a todo el catálogo de Disney+ y Star, más todos los deportes en vivo de ESPN, incluyendo los eventos exclusivos de la plataforma.

: acceso a todo el catálogo de Disney+ y Star, más todos los deportes en vivo de ESPN, incluyendo los eventos exclusivos de la plataforma. Disney+ Estándar con anuncios: con las mismas prestaciones del plan Estándar, pero con publicidad. Disponible a través de Mercado Libre para usuarios con nivel 6 en países habilitados.

Con esta cartelera, UFC 319 promete ser uno de los eventos más emocionantes del año, con la expectativa puesta en si Du Plessis logrará defender el título o si Chimaev se coronará como nuevo campeón de peso medio.