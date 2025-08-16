Chigaco, EE.UU. Deportes -  16 de agosto de 2025 - 12:47

UFC 319 | Du Plessis vs Chimaev: hora y dónde ver la pelea por el título en vivo

Dricus Du Plessis defenderá su cinturón ante Khamzat Chimaev en la pelea estelar de UFC 319 este sábado 16 de agosto. Conoce el horario y cómo verlo en vivo

UFC 319

UFC 319

UFC/ @christian_tetzpa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Todo está listo para la pelea estelar de UFC 319, donde el sudafricano Dricus Du Plessis pondrá en juego su cinturón de peso medio frente al checheno-sueco Khamzat Chimaev. Ambos protagonistas cumplieron sin problemas con el pesaje previo al evento, programado para la medianoche del sábado 16 de agosto (09:00 p.m. hora Panamá).

Dónde ver UFC 319 en vivo en Panamá

El evento se transmitirá en exclusiva a través de Disney+, el servicio de streaming que incluye los contenidos de ESPN. Estas son las opciones disponibles:

  • Disney+ Estándar: incluye Disney+, Star, ESPN y ESPN3, pero no cubre los eventos deportivos exclusivos.
  • Disney+ Premium: acceso a todo el catálogo de Disney+ y Star, más todos los deportes en vivo de ESPN, incluyendo los eventos exclusivos de la plataforma.
  • Disney+ Estándar con anuncios: con las mismas prestaciones del plan Estándar, pero con publicidad. Disponible a través de Mercado Libre para usuarios con nivel 6 en países habilitados.

Con esta cartelera, UFC 319 promete ser uno de los eventos más emocionantes del año, con la expectativa puesta en si Du Plessis logrará defender el título o si Chimaev se coronará como nuevo campeón de peso medio.

