Cristiano Ronaldo: ¿Por qué acusaron al portugués?

Ronaldo, de 37 años, se disculpó luego por las redes sociales.

https://twitter.com/Telemetro/status/1574500919651319830 Los memes de fútbol estuvieron presentes durante el fin de semana. Te compartimos los más graciosos aquí.https://t.co/GdrTvaDQlh — Telemetro (@Telemetro) September 26, 2022

Fue advertido por la policía sobre el incidente en agosto.

"Se alega que la conducta del delantero después del pitido final fue inapropiada y/o violenta", dijo la FA en un comunicado.

El Manchester United dijo que apoyaría a Ronaldo en su respuesta a la acusación.

La derrota ante el Everton asestó un duro golpe a las esperanzas del los "diablos rojos" de clasificarse para la Champions League. Terminaron sextos del campeonato inglés.

En una publicación de Instagram después del incidente, Ronaldo dijo que "nunca fue fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que enfrentamos". Y agregó: "Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman este hermoso juego.

"Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra del juego limpio y la deportividad". "Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra del juego limpio y la deportividad".

Cristiano se encuentra actualmente en concentración con Portugal para cumplir sus compromisos de la UEFA Nations League.

La próxima jornada de Premier League, el Manchester United se medirá ante el Manchester CIty en el Derbi de Manchester, que tendrá lugar en el Etihad Stadium el próximo domingo 2 de octubre.