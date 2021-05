España irá a la Eurocopa sin Sergio Ramos

"He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero", dijo Luis Enrique sobre Sergio Ramos este lunes al dar la lista de España para el torneo continental, aplazado un año en 2020 debido a la pandemia de covid-19 y que se celebrará del 11 de junio al 11 de julio.

"No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en el futuro", añadió Luis Enrique.