FC Barcelona, Champions League: ¿Quienes son sus rivales?

FC Barcelona quedó ubicado en el Grupo C de la Champions League.

El FC Barcelona tiene como rivales en el Grupo C al Bayern Múnich , Inter y Viktoria Plzn en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-23.

Inter

El equipo italiano viene de dar un buen rendimiento en la Serie A cuando terminó en el segundo lugar de la tabla de posiciones; Samir Handanovic y André Onana están disponibles para defender la portería; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Federico Dimarco, Danilo D'Ambriosio, Matteo Darmian, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni intentarán formar una solida defensa; En el medio, se resaltan los nombres de Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella y Marcelo Brozovic; Edin Dzeko, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Romelu Lukaku propondrán la ofensiva del Inter.

La final de la Champions League será el 10 de junio del 2023 en el Estadio Olímpico de Estambul en Turquía.

Viktoria Plzn

Por último, tenemos al Viktoria Plzn; Este es un club de la República Checa que seguramente tratará de complicar a cualquiera de los clubes anteriormente mencionados, y por allí hasta podrían ser factor determinante para la eliminación de uno de estos tres.

Muchos ven difícil la clasificación del FC Barcelona y que probablemente volverán a caer a la Europa League, porque cuenta con muchos jugadores nuevos en proceso de adaptación. Sin embargo, si su técnico Xavi Hernández logra desarrollar un buen rendimiento del equipo, podría clasificar hasta de primero, tomando en cuenta precisamente la capacidad de los nuevos jugadores que llegaron (Robert Lewandoski, Raphinha, Franck Kessie, Jules Koundé, etc...); Y que también el Bayern Múnich no muestra una nomina temible en comparación a otras ediciones; Y que al Inter no le ha ido bien que digamos en las últimas temporadas de Champions League. Veremos que sucede los días 6 y 7 de septiembre cuando inicie la fase de grupos.