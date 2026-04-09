FIFA anuncia el cuerpo arbitral para el Mundial 2026: el equipo más completo de la historia

Tras un proceso de selección de más de tres años, la FIFA oficializó la lista de árbitros que dirigirán los encuentros de la Copa Mundial 2026, que iniciará en junio próximo. El denominado Team One está integrado por 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 miembros del equipo de video (VAR), representando a las seis confederaciones y a 50 federaciones miembro.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, destacó que los seleccionados "son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales. Los árbitros seleccionados han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de nuestros preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo".

Los árbitros recibirán apoyo integral de preparadores físicos, personal médico y especialistas en psicología. Además, durante el torneo, entrenarán diariamente con jugadores locales y contarán con analistas de partidos para estudiar cada detalle técnico antes de los encuentros.

El Team One tendrá su base en Miami, donde participarán en un seminario de preparación de diez días previo al certamen. Al concluir esta etapa, los árbitros de video se trasladarán a Dallas, sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que el resto del cuerpo arbitral permanecerá en Florida.

La lista completa de los árbitros puede verificarla aquí: https://inside.fifa.com/designacion-arbitral-copa-mundial-fifa-2026