Gervonta Davis mantiene su invicto tras vencer a Ryan García

Gervonta Davis (29-0, 27 KOs) derrotó con un poderoso bodyshot de izquierda al hígado de Ryan García (23-1, 19 KOs) en el séptimo asalto. Ryan no pudo continuar, declarándose el KO a favor de Tank. Ya García había caído en el segundo round. @JCTapiaLMB pic.twitter.com/JaoDC3zivS

García estaba corriendo en la segunda ronda cuando Davis lo golpeó con un contragolpe de izquierda para enviarlo a la lona.

El golpe de nocaut fue deslumbrantemente rápido cuando Davis aprovechó que García avanzaba y conectó otra fuerte izquierda en la caja torácica de García.

Después de retroceder tambaleándose, García se estabilizó e intentó cuadrarse antes de caer sobre una rodilla, incapaz de levantarse antes de que el árbitro Thomas Taylor contara hasta 10.

"Fue un buen golpe", dijo Davis. "Lo estaba mirando, tratando de decirle 'levántate'. "Y él simplemente negó con la cabeza".

No había ningún título en juego, ni ninguna batalla por el dominio en las categorías de 135 o 140 libras.

Pero la pelea en un peso pactado de 136 libras, que encabezó una cartelera de pago por evento y atrajo a una multitud entusiasta y repleta de celebridades al T-Mobile Arena, estuvo a la altura de las expectativas generadas por el choque de invictos.

"Soy la cara del boxeo", afirmó Davis, quien nunca había encabezado una cartelera de pago por evento a pesar de haber ganado títulos mundiales en los pesos superpluma, ligero y superligero.

"El trabajo nunca termina hasta que me jubile. Así que voy a mantener la cabeza gacha, seguir siendo humilde y seguir trabajando", añadió.

García, mientras tanto, perdió su invicto y ahora deja su récord en 23-1 con 19 nocauts.

La velocidad de las manos y el poder de los golpes del joven de 24 años lo convierten en un oponente formidable, y su presencia masiva en las redes sociales lo ha convertido en una celebridad principal, pero aún tiene que ganar un título mundial de alto nivel.

Después de una preparación irritable para la pelea, García fue amable en la derrota y calificó como "un honor" estar en el ring con Davis.

"Simplemente me atrapó con un buen golpe", señaló García. "Simplemente no pude recuperarme. Se coló debajo de mí y me atrapó bien".

Dijo que no quería dar más detalles, pero cuando se le preguntó estuvo de acuerdo en que no podía respirar.

"Iba a volver a levantarme, pero no pude levantarme", agregó García.

FUENTE: AFP