5 de diciembre de 2025

Gianni Infantino entrega a Donald Trump el Premio a la Paz de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó este jueves el Premio a la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el Premio a la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reconocimiento según la organización a sus esfuerzos por promover iniciativas orientadas a unir a las naciones a través del deporte.

Presidente de la FIFA entrega el Premio a la Paz de la FIFA a Donald Trump

Este es uno de los mayores honores de mi vida”, expresó Trump tras recibir la distinción, un galardón creado recientemente por la FIFA para destacar a líderes o personalidades que impulsen acciones en favor de la paz y la cooperación internacional.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades deportivas, representantes del organismo y delegaciones internacionales.

