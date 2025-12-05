Gianni Infantino entrega a Donald Trump el Premio a la Paz de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el Premio a la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en reconocimiento según la organización a sus esfuerzos por promover iniciativas orientadas a unir a las naciones a través del deporte.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Presidente de la FIFA entrega el Premio a la Paz de la FIFA a Donald Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996996462245204468&partner=&hide_thread=false El presidente de la @fifacom_es, Gianni Infantino, entrega el Premio a la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/GPQnGkFs5w — Telemetro Reporta (@TReporta) December 5, 2025

“Este es uno de los mayores honores de mi vida”, expresó Trump tras recibir la distinción, un galardón creado recientemente por la FIFA para destacar a líderes o personalidades que impulsen acciones en favor de la paz y la cooperación internacional.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades deportivas, representantes del organismo y delegaciones internacionales.