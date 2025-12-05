Gianni Infantino entrega a Donald Trump el Premio a la Paz de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el Premio a la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reconocimiento según la organización a sus esfuerzos por promover iniciativas orientadas a unir a las naciones a través del deporte.
Presidente de la FIFA entrega el Premio a la Paz de la FIFA a Donald Trump
“Este es uno de los mayores honores de mi vida”, expresó Trump tras recibir la distinción, un galardón creado recientemente por la FIFA para destacar a líderes o personalidades que impulsen acciones en favor de la paz y la cooperación internacional.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades deportivas, representantes del organismo y delegaciones internacionales.