Lewis Hamilton recibe sanción de cinco puestos para el GP de Italia de F1

Lewis Hamilton fue penalizado con cinco puestos en la parrilla del Gran Premio de Italia tras exceder la velocidad en boxes durante la carrera de Países Bajos.

El británico Lewis Hamilton recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida del próximo Gran Premio de Italia de Fórmula 1, tras incumplir el reglamento de velocidad durante la carrera de este domingo en Países Bajos, informaron los comisarios de la F1.

Según el informe, el piloto de Ferrari ingresó a los boxes a una velocidad superior a la permitida y no redujo lo suficiente en el sector previo a la entrada. Aunque la sanción habitual para esta infracción es de diez puestos, los comisarios redujeron la penalización a la mitad al considerar que el siete veces campeón del mundo intentó desacelerar antes de entrar.

Además de la sanción en la parrilla, Hamilton fue castigado con la resta de dos puntos en la clasificación general del Mundial de pilotos. El fin de semana resultó desastroso para Ferrari, ya que tanto Hamilton como el monegasco Charles Leclerc tuvieron que abandonar en el Gran Premio de Países Bajos.

