LPF: Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 4 del Apertura 2026

LPF: Plaza Amador manda en el Este tras golear al Alianza FC en la Jornada 4

La Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa dejando movimientos importantes en las tablas de posiciones de las conferencias Este y Oeste.

Uno de los resultados más destacados fue la victoria del CD Plaza Amador, que goleó 4-2 al Alianza FC y se mantiene en lo más alto de la Conferencia Este.

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Tema de interés: LPF al Día: Resultados de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026

Los dirigidos por Mario Méndez volvieron a mostrar su poder ofensivo y consiguieron tres puntos importantes en su lucha por mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

Plaza Amador golea al Alianza FC

El conjunto placino se impuso con goles de Everardo Rose, al minuto 13; Eric Davis, al 39; Yoameth Murillo, en el 45+1; y Héctor Ríos, al 67.

Por el Alianza FC descontaron Carlos Rodríguez, al minuto 42, y Byron Walters, al 50.

Con este resultado, Plaza Amador suma 10 puntos y lidera la Conferencia Este, mientras que Alianza FC queda con 5 unidades, de acuerdo con los datos suministrados para esta Jornada 4.

El buen momento de Plaza Amador también se refleja en su participación internacional. El conjunto panameño venía de derrotar 5-2 al Xelajú MC de Guatemala el pasado 11 de agosto en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tabla de posiciones de la Conferencia Este y Oeste

Así marcha la clasificación de la Conferencia Este y Oeste con la información disponible:

Plaza Amador mantiene el buen momento

El triunfo ante Alianza confirma el buen momento que atraviesa Plaza Amador en este inicio de temporada.

Los leones no solamente han conseguido resultados positivos en el torneo local, sino que también han dejado una buena imagen en la competencia internacional, donde recientemente golearon al Xelajú.

La Jornada 4 continuará con partidos que podrían provocar cambios en ambas conferencias y modificar las posiciones de los equipos en la clasificación.